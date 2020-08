A Joe Valachi la comisión neoyorquina puso precio a su cabeza, aunque no logró acabar con él, e intentos sobraron. En el caso de Lozoya quién sabe si ha sucedido lo mismo, pero lo cierto es que la famiglia mexicana está fúrica, porque sabe que puede complicársele el panorama, en especial cuando la cabeza del gobierno federal no pertenece a su pocilga.

En vía de mientras, para condimentar la sopa el ex director de Pemex involucró a dos ex inquilinos de Los Pinos: Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón; documentó la inyección de dinero sucio en la campaña electoral del divo de Atlacomulco; involucró a ex legisladores en la compraventa de votos para la expedita aprobación de las reformas del peñanietismo (en primer lugar la energética, por ser la más jugosa para hacer negocios a costillas de la nación); corrupción en Etileno Siglo XXI, en tiempos del comandante Borolas, y mucho más.

A pesar de ello, López Obrador insiste en no enjuiciar a los ex presidentes, salvo que la decisión surja de una consulta ciudadana y que se tomen en cuenta cuando menos a los del periodo neoliberal, esto es Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, y que la gente decida, porque no fue un sexenio nada más, sino un periodo de saqueo, de destrucción del país , y las eventuales denuncias serían atendidas por la FGR.

Eso sí, el mandatario dijo que con base en el testimonio de Lozoya, tendrán que ser llamados a declarar Calderón y Peña Nieto, el diputado, los senadores, todos los mencionados, bueno, el que estaba de secretario de Hacienda, Videgaray. Todos (incluidos Salinas, Zedillo y Fox). Es por procedimiento, pero al mismo tiempo no puedo convertirme en encubridor o en cómplice .

Por cierto, en los corrillos políticos se dice que, tras las revelaciones de Lozoya, los 353 ex diputados y 95 ex senadores (priístas, panistas, verdes y aliancistas, allá por diciembre de 2013, que votaron velozmente a favor de la reforma energética y estiraron la mano) hicieron compras de pánico y al por mayor adquirieron medicamentos anticagalera. Se trata de los mismos ex legisladores que, muchos de ellos, con una sonrisa aceptaron la coima, pero hoy gritan que el ex director de Pemex es un delincuente .

Las rebanadas del pastel

Cuestionar la vacuna Sputnik-V tiene tufo rusofóbico y parece un resabio de la guerra fría. ¿Será porque el salvaje de la Casa Blanca hizo berrinche y Putin le ganó la partida?

cfvmexico_sa@hotmail.com