A

juicio del presidente de México, cuando menos dos de sus antecesores (Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto) deberían ser llamados a declarar en el contexto del aún gelatinoso proceso judicial que tiene a Emilio Lozoya Austin como delator personaje principal.

El entusiasmo declarativo de Palacio Nacional sobre el tema de procedimientos escénicos (declarar) va a contrapelo de la reticencia del propio político tabasqueño respecto al fondo del asunto, es decir, que la propia Presidencia demande y promueva castigo a los presuntos responsables de hundir a la nación. Andrés Manuel López Obrador ha abundado en detalles, pistas y adelantos respecto de lo que habría de decir y denunciar Lozoya Austin en la etapa inicial de actuaciones jurídicas que requieren del máximo cuidado y sigilo para no conceder ventajas a un eventual litigio sobre violaciones al debido proceso judicial, pero se resiste a promover desde la silla presidencial acciones contra ex presidentes de la República, derivando el tema hacia una hipotética consulta popular en la que él abogaría por no hacer nada contra Peña, Calderón y otros a los que, sin embargo, sí desea ver sentados en el banquillo de los declarantes, aunque las diligencias judiciales no pasen de ahí.

Los vericuetos, contradicciones y eventuales insuficiencias del proceso escogido para hacer de Lozoya un colaborador de temporada generan, sin embargo, una percepción ampliamente esperanzada en una parte de los mexicanos que demandan acciones firmes contra los principales responsables del desastre nacional que casi diariamente menciona el actual ocupante del Poder Ejecutivo Federal en sus expandidas conferencias mañaneras de prensa.