Miguel Ángel Adame Cerón

El maestro Enrique Ávila sigue escribiendo

Hace unos días, en esta muy leída sección, los maestros Raúl López Dimas, Jonás Zamarripa, Diana Baltazar, Luz Malvaes y Dafne Cipriano aluden al 85 aniversario de la fundación de nuestra querida ENSM. Es justo aclarar, al tiempo que celebramos sus peticiones: el maestro Enrique Ávila Carrillo goza de cabal salud y sigue divulgando sus saberes mediante la escritura y publicación de nuevos libros de historia. Está actualizado dando pláticas a través de plataformas tecnológicas y pugna porque nuestro país sea mejor cada día. ¡Un abrazo al maestro Ávila!

Antonio Rojas Tapia

Casi un año sin recibir pensión de Bienestar

El pasado 6 de julio informé por este medio que desde septiembre pasado me suspendieron el pago de la pensión universal de Bienestar Social y que a la fecha me adeudan siete bimestres, manifestando que en cuatro ocasiones fui a regularizar mi situación en los módulos que corresponden en la alcaldía Gustavo A. Madero: una vez, en las oficinas del remolque, ubicado en las afueras del centro comercial Tepeyac, me tomaron mis datos; la segunda fui al módulo ubicado en el centro de salud en Montevideo, allí me entregaron una tarjeta del Banco Azteca que no surtió efecto; la tercera fui al módulo que se halla en la alcaldía Gustavo A. Madero, y la cuarta en el Centro Integrador de la colonia Campestre Aragón, en Camino Campestre A, 246, donde están atendiendo.

En las cuatro ocasiones me han pedido la misma documentación, porque se iniciaba un nuevo registro, pero aún no se resuelve nada. A raíz de la primera publicación en La Jornada, me habló Laura Medina, de Bienestar Social, me aseguró que ella se encargaría de que recibiera los pagos correspondientes y que iban a pasar a mi domicilio a entregarme una nueva tarjeta. Hasta la fecha no se ha cumplido tal ofrecimiento. Ojalá que con esta nueva publicación mi caso sea resuelto. Mi teléfono celular 55-2711-4052

Francisco Sánchez Juárez