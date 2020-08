P. Vázquez y J. Maldonado

Corresponsal y La Jornada Maya

Periódico La Jornada

Jueves 13 de agosto de 2020, p. 30

Cancún, QR., José Alejandro Marrufo Roldán, quien fue secretario de Finanzas y Planeación durante el gobierno del ex priísta Roberto Borge Angulo (2011-2016), fue recluido en las primeras horas del miércoles en el Centro de Reinserción Social de Chetumal, acusado de peculado por más de 3 mil 430 millones de pesos.

Marrufo Roldán fue aprehendido el martes en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Altabrisa, en Mérida, Yucatán, luego de un cateo.

Rosaura Villanueva Arzápalo, fiscal especializada en combate a la corrupción, afirmó que la detención se logró gracias a un reporte anónimo a la línea Corrupcel, y después de corroborar algunos datos se ubicó al ex funcionario, quien también fue secretario particular del ex gobernador Félix González Canto.

Especificó que Marrufo Roldán está vinculado con la expedición irregular de cheques por mil 853 millones de pesos de fondos federales cuyo uso irregular detectó la Auditoría Superior de la Federación en 2016.