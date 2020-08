“Trini Lopez, que vivió en Palm Springs desde los años 60, murió el 11 de agosto. Una de sus canciones más conocidas de su exitoso álbum de 1963 fue If I Had a Hammer (El martillito)”, se puede leer junto a una foto del artista sosteniendo una herramienta de estas. Su fallecimiento se produce después de terminar un documental de su vida por P. David Ebersole y Todd Hughes , agrega la publicación.

Pronto consiguió una residencia en el club nocturno de Los Ángeles PJ’s, donde Frank Sinatra lo vio y contrató para Reprise Records en 1963. Ese año lanzó su disco debut, Trini Lopez at PJ’s, que incluyó una versión de If I Had a Hammer que fue un éxito mundial.

También incursionó en el mundo de la interpretación y actuó en Doce del patíbulo, donde compartió planos con Charles Bronson, Ernest Borgnine, John Cassavetes, Lee Marvin, Donald Sutherland y Telly Savalas. Posteriormente apareció en series como Área 12 y The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries.