ea en materia de catástrofe bioclimática planetaria, de juicios por corrupción, de oposición del cabildo petrolero a transparentar los registros de extracción de crudo, gas o minerales, o en relación a Shell, de complicidad en sonados casos de corrupción y masivas violaciones a los derechos humanos, las empresas a las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) asignó los 19 contratos en la cuarta licitación petrolera ( La Jornada, 1/2/2018) ameritan nuestra atención.

Ello por abarcar yacimientos en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México, recordando que la anglo-holandesa Shell arrasó con nueve contratos de los 19 subastados, pese a acusaciones de alta corrupción en torno a uno de los mayores yacimientos petroleros de África.

Aún más grave: se le acusa de presunta complicidad en brutales violaciones a los derechos humanos en Nigeria, según acusación de las viudas de los nueve de Ogoni, quienes se manifestaron junto a cientos de miles contra la devastación de las petroleras en Nigeria. (Ver Joan Martinez Alier Ecocidio en el delta del Níger , La Jornada (2/4/2013). Sobre Shell ha sido amplia la atención de la prensa mundial de Londres, Nueva York y México y de organismos como Amnistía Internacional sobre los referidos y otros sonados sucesos que se dieron a conocer y que nos llevan a cuestionar la confiabilidad de la petrolera.