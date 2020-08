Afp

Periódico La Jornada

Jueves 13 de agosto de 2020, p. a12

Londres. Nile Wilson, medallista de bronce en barra fija en los Juegos Olímpicos de Río 2016, afirmó que los gimnastas británicos, debido a la cultura que existe en ese deporte, “son aún tratados como trozos de carne. Lo describiría absolutamente como una cultura del abuso, y yo lo viví y respiré durante 20 años.

Es la manipulación emocional, ser empujado por el dolor físico es sin duda algo que yo viví. Yo diría que fui maltratado. Pero queríamos ganar medallas, los dirigentes y entrenadores querían obtener preseas olímpicas , explicó el gimnasta de 24 años a las BBC.

A comienzos de año, Wilson denunció un altercado con un dirigente durante un acto social en su club de gimnasia de Leeds. Después de una investigación interna la denuncia fue archivada.