Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 13 de agosto de 2020, p. a11

Jessica Castañeda asumió la dirección deportiva del debutante Mazatlán femenil consciente de los obstáculos y necesidades que enfrentan las mujeres en el deporte.

De cara al torneo Guardianes 2020, aceptó que los sueldos aún no son los más adecuados para las jugadoras, pero confía en que el esfuerzo les será recompensado al tiempo que reconoció tener una responsabilidad para que haya más cargos femeninos dentro y fuera de la cancha.

–¿Es cierto que ofreció un salario de nueve mil pesos a las futbolistas cuando el club cambió de sede?

–No te puedo hablar de montos, me parece que no sería profesional, pero es cierto que hubo aumentos en comparación a cuando empe-zó la Liga en 2017. Obviamente con la pandemia se detuvo un poco la industria, ha habido retos importantes que se tienen que superar.

Muchas jugadoras no pueden vivir al ciento por ciento del futbol, quizá no tienen los salarios que me gustaría, pero vamos para allá, trabajo para que eventualmente no tengan que preocuparse de nada más que de ganar tres puntos en la cancha. Esperamos que la situación mejore una vez que se restaure esta industria y podamos acceder a más patrocinio para los equipos , apuntó en entrevista para La Jornada.

Castañeda es la segunda directora deportiva en un plantel femenil, luego de la contratación el año pasado de Nelly Simón con Chivas. No obstante, aún son pocos equipos que han creado este puesto.