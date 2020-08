Sandra Hernández García y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de agosto de 2020, p. 34

La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Isabela Rosales Herrera, denunciará a los diputados que tienen a familiares directos contratados en la nómina del órgano legislativo.

En la sesión de la Comisión Permanente de ayer, el diputado de Morena Efraín Morales presentó un punto de acuerdo para solicitar un informe sobre la situación de los trabajadores de honorarios y técnicos operativos, a quienes les redujeron el pago de sus vales de despensa por el recorte de 400 millones de pesos.

La propuesta fue rechazada por el voto en contra de la mayoría de Morena.

No estoy a favor de que compañeros legisladores tengan a su familia directa aquí en el Congreso trabajando, estoy a favor del empleo y no quiero que compañeros pierdan su empleo, pero estamos quitando el derecho de empleo, contratando a nuestra familia directa, a alguien que lo necesita , sostuvo Rosales, quien no mencionó nombres.

A propuesta del diputado Jorge Gaviño, del PRD, quien dijo que en lugar de acusar se debe denunciar, la presidenta convocará a la mesa directiva para señalar quiénes son los congresistas que contrataron familiares.