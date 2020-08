L

a descomposición de la élite política del país llegó a ser un punto referencial generalizado. No sólo se le suponía de una ineficacia, cierta y comprobada, sino que sus abusos se llegaron a convertir en mitología cotidiana. Pocas cosas o conductas podían superar el daño que sus andanzas cómplices podían inferirle a la nación, como un todo y a cada uno de los ciudadanos en lo particular. El malestar por la corrupción imperante, extendido convencimiento popular, se acuñó a la perfección en el concepto de cleptocracia gobernante. En tan nociva categoría no se distinguía entre funcionarios menores o mayores, pertenencia a los partidos o cualquier otra posible franja de ocupación. Simplemente se decía todos son corruptos . Era casi imposible reconocer salvedades a esa regla derivada de la experiencia en miles de casos conocidos o rumorados. El sustento, sobre todo para motivos de terminar en tribunales, además de nebuloso se refería a un entramado legal y policiaco por demás defectuoso. Un conjunto ideal para la evasión y salvaguarda para las complicidades que finalizaban en impunidad galopante.

Una situación así descrita, mal hecha o deformada al extremo, hacía nugatorio el ambicionado estado de derecho. Se llegó a pensar como un panorama con el cual habría que convivir y aceptar. Partir de esas terribles heridas en el cuerpo social y político de la nación se tornó asunto prioritario. Tales quiebres malsanos llegaron a considerarse, por boca de uno de sus presidentes (EPN), como hecho cultural. Poco habría que hacer ante tal cúmulo de malformaciones heredadas. Poco después, al rechazarse por el electorado tan maligno destino, se impuso el mandato de iniciar su compostura completa. No había posibilidad de esquivar la situación prevaleciente: habría que empezar a enderezar, una por una, las contracturas que imposibilitaban el avance del país. La lucha se daría cuerpo a cuerpo con toda una formación cancerosa que, en múltiples casos, se atrincheró en un archipiélago de ritos y justificantes bien elaborados. Y en esas aventuras y deberes se ha embarcado con decisión la actual administración. Al situar la corrupción como el problema neurálgico a derrotar se puso un objetivo por demás elevado. La muralla a superar que se viene descubriendo es colosal.