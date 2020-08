H

oy, 12 de agosto, se cumplen ocho años de que desapareció Viridiana.

Nadie sabe dónde está. Si vive en algún cautiverio o si acaso la hayan matado como han asesinado a tantos. Su mamá, Angélica Rodríguez Monroy, la sigue buscando. Todos los días la busca. La primera vez que entrevisté a Angélica, empezó haciéndome un breve retrato de Viridiana. Ella tenía 21 años y apenas uno de casada cuando la desaparecieron.

La historia de la investigación criminológica del caso está saturada de irregularidades e incompetencia, pero no quiero ahondar en eso. Ya todos sabemos que en México la policía no investiga correctamente, y que muy rara vez los ministerios públicos (MP) consiguen encontrar a los culpables de algún crimen. Sin embargo, es un tema que merecería toda la atención y el mejor esfuerzo de cualquier gobierno que tuviera aunque fuera un interés mínimo por la justicia. Quisiera, en esta ocasión, dedicar mi artículo a pensar en lo que implica buscar a un ser amado durante años. ¿Qué significa buscar a un desaparecido? ¿Qué son, para la sociedad, los buscadores de familiares desaparecidos?

Antes de empezar a pensar una pregunta así de compleja, quisiera volver por un instante a la primera entrevista que sostuve con Angélica, que comenzó con un breve esbozo del carácter de Viridiana. (Vale la pena repetir su nombre.)

Viridiana fue una estudiante dedicada. Nunca sacó menos que un ocho, y cuando la desaparecieron estaba cursando el séptimo semestre de la carrera de sicología. Era una joven ordenada, que siempre tuvo la ilusión de estudiar. Angélica quiso empezar con eso, porque “donde nosotros nos estamos moviendo, que desaparecen y se nos están llevando a nuestros hijos, las autoridades etiquetan a nuestros hijos: ‘andaba en malos pasos’, dicen, ‘se juntaba con no sé quién’, ‘salía a deshoras’, o ‘se vestía provocativamente’. Como queriendo culpar siempre a la víctima, aunque eso a ellos no les interesa: tienen que buscar y encontrar y ya. No están ahí para juzgar. Pero juzgar e inculpar a la víctima es una constante”. De modo que, para empezar, buscar significa defender el derecho a ser buscado, y también el derecho a ser encontrado. Significa explicar que nadie merece desaparecer.

Esto parecería algo tan evidente que nadie tendría por qué recordárnoslo, pero resulta que en México tanto el gobierno como la sociedad conspiran para insinuar que los desaparecidos merecían desaparecer, que sólo los malos o los muy incautos son presas del crimen. Digo que el gobierno y la sociedad conspiran porque, aunque cada uno tiene sus razones, ambos llegan al mismo resultado: la sociedad no quiere imaginar que cualquiera puede desaparecer, porque la idea genera demasiada angustia. Por eso la mayoría prefiere pensar que el desaparecido andaba en malos pasos.