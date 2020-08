L

eer libros para leer la vida. El sencillo y maravilloso acto de leer hace menos torturante el encierro. Con la posibilidad de hacer la mayoría de actividades laborales desde casa, oportunidad negada para millones de conciudadanos, es posible invertir en la lectura el tiempo antes dedicado a traslados de un lugar a otro.

Hoy más que nunca hallo sabiduría y acicate en el soneto La torre, de Francisco de Quevedo, cuya primera estrofa es la más conocida y citada: Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos, pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos, y escucho con mis ojos a los muertos . Porque la lectura es un diálogo, en el cual lo leído nos cuestiona sobre asuntos fundamentales de la vida. Es así cuando la obra que nos cautiva inquiere sobre nuestra identidad y propósito vital, y no necesariamente de manera explícita, sino que los cuestionamientos están imbricados cuando el autor cuenta literariamente una historia.

La conversación con los difuntos, nos recuerda Quevedo, es posibilitada mediante el prodigio de las líneas plasmadas en poemas, cuentos, novelas, estudios históricos y en otros campos de las ciencias sociales. De nueva cuenta Juan Rulfo me ha sacudido con las breves narraciones de El llano en llamas, al describir con genialidad y puntillosas palabras la condición marginal de los personajes que pueblan los cuentos de su libro publicado en 1953. En Es que somos muy pobres Rulfo desnuda la tragedia que se agiganta cuando las víctimas son damnificados desde su nacimiento. Él describe literariamente los estragos causados por el sistema posrevolucionarios en vidas de mujeres y hombres, despojados de esperanza y convidados de piedra en la mesa del supuesto desarrollo nacional. ¿Cómo no ver vigencia hoy en Es que somos muy pobres , cuyo rotundo inicio perfila desolación: Aquí todo va de mal en peor ? ¿Y qué decir de No oyes ladrar los perros , búsqueda infructuosa de ayuda para salvar la vida?