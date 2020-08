Alonso Urrutia y Alma E Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de agosto de 2020, p. 7

Ayer se enojó el ex presidente Calderón conmigo. ¿Yo qué culpa tengo?, si no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos. García Luna fue su secretario de Seguridad Pública , soltó el mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró sus afirmaciones de que existió un narcoestado. Esta vez, asociado a la introducción de armas mediante un acuerdo en la clandestinidad entre los gobiernos de México y Estados Unidos, cuyo objetivo se frustró por la infiltración que había en ese gobierno.

Tras llamar a la serenidad por estas consideraciones, sugirió a Calderón: esperen a ver en qué termina el juicio de García Luna, en qué va a terminar el juicio de Lozoya. El que nada debe nada teme. Si Calderón no tuvo nada que ver, si García Luna actuaba por su cuenta, si en seis años no se dio por enterado de lo que hacía García Luna, pues qué se va a preocupar, debería estar tranquilo, pero que no me eche la culpa a mí, ahora sí que como diría el clásico, ¿y yo, por qué?

En conferencia se refirió a las órdenes de aprehensión giradas en contra de 19 ex funcionarios de la Policía Federal a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República sobre malos manejos en la pasada administración. Ésta se derivó de una auditoría a los gastos en la Secretaría de Gobernación que identificó retiros de dinero en efectivo de bancos sin comprobantes, hechos que se corroboraron y derivó en acciones legales.