Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de agosto de 2020, p. 6

La filial en México de la Corporación de Aceptación Mundial (WAC, por sus siglas en inglés) será sancionada por los sobornos de 4 millones de dólares que entregaron a líderes sindicales y funcionarios durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de otro fraude en el que hubo mordidas y moches . Es un asunto de “tipo político, de contubernio, de asociación delictuosa… Se pasaron. Había una especie de enajenación, se veía normal” ese tipo de actos, sostuvo, después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos exhibió que la WAC, compañía de préstamos de Carolina del Norte, pagó los sobornos para asegurar en México un mercado de préstamos a empleados de gobierno, salud, magisterio y garantizar el pago sin mora, tal como reveló el martes La Jornada.

En conferencia de prensa, el mandatario federal subrayó que se sancionará a WAC México. Todo. Cero corrupción, cero impunidad. Se está limpiando de corrupción y ese va a ser el legado, con la participación de todo el pueblo que está harto de la corrupción . Recordó lo que antes se coreaba: el pueblo se cansa de tanta pinche transa .