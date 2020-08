Periódico La Jornada

Miércoles 12 de agosto de 2020, p. 5

De acuerdo con medios de comunicación, el ex presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en España, en tanto que el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray reside en Estados Unidos. Tras concluir su sexenio, el ex mandatario viajó a esa nación con intenciones de radicar allá un tiempo. Aunque se publicó que en ese país era custodiado por las autoridades, el gobierno federal detalló no tener información sobre ello. Mientras, Videgaray dirige desde el año pasado un programa en el Instituto de Tecnología de Massachusetts.