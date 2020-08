Gustavo Castillo y Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de agosto de 2020, p. 5

Con las primeras revelaciones de Emilio Lozoya Austin, la Fiscalía General de la República (FGR) buscará salidas legales para que la esposa y la hermana del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) no sean encarceladas o se cancelen las órdenes de aprehensión libradas en su contra, esto como parte de los acuerdos alcanzados entre el ex funcionario y el Ministerio Público Federal para que entregue información sobre funcionarios, políticos y empresarios involucrados en actos de corrupción en administraciones anteriores, señalaron autoridades.

Luego de más de tres semanas de haber sido extraditado de España a México, por primera vez la FGR dio a conocer detalles de la información que Lozoya Austin entregó ayer mediante la interposición de una denuncia, y con ello consolidar el acuerdo para mantener al ex funcionario como un testigo colaborador del Ministerio Público y al mismo tiempo conceder beneficios legales a sus familiares para que no sean detenidas por haber cometido, según la FGR, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Actualmente Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya, se encuentra sujeta a proceso penal por los mismos delitos que se imputan a su hija Gilda Susana Lozoya y su nuera Marielle Helene Eckes, pero estas últimas se consideran prófugas de la justicia.