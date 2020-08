S

i no hay interferencias en el camino, la acción anticorrupción del gobierno de la 4T se vería coronada con el encarcelamiento de los ex presidentes Peña Nieto y Felipe Calderón. El priísta sería juzgado en tribunales mexicanos; el ex panista en tribunales de Estados Unidos. En épocas idas otros ex presidentes fueron denunciados ante la vieja Procuraduría General de la República, inclusive ante tribunales internacionales; ninguno fue castigado. ¿Qué hacen distintos los casos de Peña Nieto y Calderón? Los procuradores de justicia eran nombrados por el presidente en turno, ni pensar que pudieran ejercer una acción penal contra su jefe; los mandatarios disfrutaban de inmunidad presidencial y su mandato no podía ser revocado y las acusaciones solían partir de grupos de izquierda, de perseguidos políticos o víctimas sin recursos. Ahora parten de cómplices, como Genaro García Luna y Emilio Lozoya. El fiscal Gertz Manero anunció ayer que el ex director de Pemex, cantó y embarró a personajes de la política, comenzando por el presidente Peña Nieto, el secretario de Hacienda Luis Videgaray, senadores, diputados y otros personajes cuyos nombres irán saliendo a luz conforme el juicio avance. Ocupan un lugar central los sobornos de la compañía brasileña Odebrecht que habrían sido utilizados en la campaña electoral de Peña Nieto y en la compra de votos de legisladores a fin de que aprobaran la reforma energética. Otra vertiente va en dirección a la planta Etileno XXI, proyecto asignado a Baskem, una compañía del grupo Odebrecht. La función apenas comienza. Nombre del expediente: el pueblo de México vs prianismo corrupto.

Caen pero no tanto

Las ventas de los supermercados y tiendas departamentales se recuperan paulatinamente, conforme la gente regresa al trabajo. Sin embargo, todavía no vuelven al nivel prepandemia. Los establecimientos que tienen más de un año de operación presentaron en julio una caída de 9.1 por ciento, según datos de la Antad. Los que iniciaron operaciones en los 12 meses recientes registraron una baja de 6.5 por ciento. Las ventas acumuladas al séptimo mes del año sumaron 691 mil 800 millones de pesos, cifra mayor a los 584 mil 400 millones de pesos conseguidos en junio. La Antad agrupa a más de 62 mil tiendas de todo el país, entre ellas Chedraui, La Comer, Soriana y HEB. El año pasado la cadena minorista Walmart le dijo adiós a la Antad y anunció su separación en febrero.