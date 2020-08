La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (artículo 226, fracción 10) referente al desarrollo armónico de la infancia y adolescencia establece: ...estimular una cultura de la prevención y cuidado de la salud . Con la complicidad de los medios, nos acostumbraron a consumir productos y no alimentos.

La aducida responsabilidad gubernamental consiste en no haber supervisado a dicho sector empresarial y no haber prohibido la publicidad de sus mercancías.

Pero lo mínimo que puede pensarse es ¿dónde está la ética de esas empresas que nos impusieron uno de los hábitos más dañinos del american way of life?

Consumimos productos, no alimentos, opina

No tenía conciencia clara de ese programa y, por ese motivo, reduje mi alusión a las iniciativas del gobierno en mi artículo también de ayer, al etiquetado al veneno embotellado y la comida chatarra.

Celebro más aún el programa de la 4T “para regular y, en su caso prohibir, toda la batería de elementos que integran un sistema alimentario perverso: herbicidas, fungicidas, insecticidas, cultivos transgénicos, granjas porcícolas y avícolas, comida chatarra, refrescos y bebidas azucaradas” y más de empresas cuyas ganancias no pueden ser más inicuas.

omparto línea por línea el ar-tículo de Víctor M. Toledo, publicado ayer. Celebro que haya salido indemne de la celada que le tendieron intereses no inconfesables sino identificados, contrarios a la salud de los mexicanos.

C

Por eso vigilemos y cuidemos el planeta. No más pandemias, control estricto a la industria y extractivismo minero, a la industria textil, etcétera. No al glifosato, sí a la producción de alimentos nutritivos y sanos, no a las semillas trasgénicas, sí a la mejoradas para garantizar y avanzar en la recuperación de la soberanía alimentaria.

Luis Langarica Arreola

Después de la tormenta

Todo quedó quieto, tan quieto, paró la tormenta… dejó de llover.

La bugambilia se quedó quieta, el estanque es un espejo sólido, el viento se detuvo. Ni las nubes se atreven a moverse.

Un pequeño azul celeste entre nubes de luto, llorosas, se asoma tímido, curioso, discreto, infantil, para espiar aquella quietud.

Todo quedó quieto...¡tan quieto! sólo se escucha el ruido de mis pen-samientos. Su ruido es tan ruidoso que, avergonzados se quedan quietos, en aquella quietud, tan quieta.

Carlos Noriega Félix, El almanuta

Piden mayor interés de autoridades en la ENSM

Presidente Andrés Manuel López Obrador: La Escuela Normal Superior de México (ENSM) cumple 85 años al servicio de la educación, donde se han formado muchas generaciones de profesores, los cuales contribuyen a la construcción de un México más igualitario.

Sin embargo, aquellos maestros pilares de la ENMS, como Arqueles Vela, Arquímedes Caballero, Agustín Cue Cánovas, Enrique Ávila Carrillo, en estos momentos se angustiarían, debido al abandono de las autoridades educativas federales de esta noble institución.

Por eso, mediante estas líneas los ex normalistas y profesores en activo pedimos a su gobierno plazas automáticas al egreso –90 por ciento– y además le pedimos, señor Presidente, que cumpla con su promesa de campaña de regresar el edificio mítico de Fresno 15, en la colonia Santa María la Ribera, lugar donde se forjaron grandes normalistas de la historia de México. Por el frente de docentes democráticos de la CDMX.

Raúl López Dimas, Jonás Zamarripa, Diana Baltazar, Luz Malvaes y Dafne Cipriano

Invitación

Videoconferencia: El golpe de estado en Honduras

Morena Coyoacán Centro, invita a la videoconferencia del Seminario Luis Javier Garrido, que lleva por título: El Golpe de Estado en Honduras.

Impartirá el comunicador y editor de Medios Digitales Marco Lara González, y que se llevará a cabo el miércoles 12 de agosto, a las 17 horas.

A continuación el Link para sumarse a esta reunión mediante la plataforma de Telmex: https://videoconferencia.telmex.com/j/1233899842

Alejandro Heredia, Zoia Fernández, José Luis LLanes, Minerva Mendoza, Roxana Milán, Adriana Guerrero y Aleida Sánchez