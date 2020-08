Pero mi conocido –un musulmán sunita, servidor civil de muchos años, lector de libros más que de memorandos– se apresuró a advertir: No veamos esto en términos de la guerra civil. Pero sí, los cristianos recibieron la peor parte porque viven junto al puerto, en el este de la ciudad, maronitas en su mayoría. Los del lado musulmán de Beirut perdieron sus ventanas; los cristianos perdieron la vida.

í, todos podemos estar de acuerdo en que el mar absorbió 70 por ciento de la explosión! , me anunció un amigo libanés esta semana, con una base científica interesante, aunque dudosa. Como todo en Líbano, su cálculo podría ser correcto. Porque Beirut, como Trípoli –y Haifa, para el caso–, está construida sobre uno de esos antiguos promontorios del este del Mediterráneo. El gran estruendo tal vez abarcó más agua de mar que edificios.

En Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos –y, según noté, también en Rusia–, la narrativa (palabra que detesto) fue un poco diferente. Nos dicen que los libaneses protestan contra las élites y el gobierno –que han corrompido al país, llevado la economía a la bancarrota, han sido incapaces de proteger a su pueblo– y ahora exigen un nuevo sistema político, democrático, no sectario, incorrupto, etc, etc. Cierto. Lo que todo esto sugiere es que el elemento sectario en la vida libanesa –que permea la política, la economía, la sociedad y (¿me atreveré a usar la palabra?) la cultura del país– se está injertando en la detonación de la semana pasada. Ya es tiempo de que nos demos cuenta de eso antes de que vistamos la nube de hongo como un cuento infantil acerca de malvados políticos ambiciosos –o élites , como ahora oigo que los llaman– y de las calles de Beirut oriental como símbolos de todo el país.

La verdadera historia de esta nación exquisitamente atormentada y brillante, por supuesto, va mucho más allá.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya