San Cristóbal de Las Casas, Chis., La Fiscalía General Estado (FGE) inició una investigación que apunta a directivos del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), quienes habrían creado un área exclusiva para atender a pacientes particulares enfermos de Covid-19 en el Hospital de Especialidades Vida Mejor, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, y ya no al médico Gerardo Vicente Grajales, ex jefe de urgencias y medicina crítica del nosocomio, a quien se vinculó a proceso por abuso de autoridad, dio a conocer Antonio Juárez, abogado del galeno.

El médico fue detenido por policías estatales el 25 de julio luego de que Karen Alejandra Ramírez presentó una denuncia por supuesto abuso de autoridad a raíz de que su padre, Miguel Arturo Ramírez, ex diputado local y ex dirigente del partido estatal Mover a Chiapas, falleció por coronavirus. La quejosa acusó al facultativo de solicitarle medicamentos para atender a Arturo Ramírez en el hospital Vida Mejor.

La FGE inició posteriormente otra investigación porque Jorge Gustavo Cervantes, contagiado de Covid-19, declaró que el imputado le pidió entre 550 mil y 650 mil pesos por atenderlo en una habitación con curación integral porque estaba yo grave y era posible que necesitara intubación .

Se creó un área para pacientes VIP

“Hay mala administración en el Isstech y alguien creó un área Covid-19 VIP, con lo que quitaban herramientas vitales a los derechohabientes. No digo que una persona rica no tenga derecho, pero no tiene más derecho que un derechohabiente –aseguró Juárez–. Alguien tiene que pagar por eso”.