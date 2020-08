En este proceso, prosiguió Romo, se consideró a la banda que permanece cercana, por diversas razones, además que no se podría tener una orquesta, y tampoco sería presencial en un estudio de grabación, pero eso sí, cada quien debería grabarse y responder a su propia necesidad de producción .

Después de resolver dichos aspectos “elegir cada uno de los temas fue algo inherente; es decir, si no tocamos Juegos de amor de Neón, será No hay nada eterno, de la misma banda; o si no tocamos Voy a buscar, de Bon y los Enemigos del Silencio, se eligió Parecemos monitos; una cosa nos llevo a la otra”.

El colectivo de Rock en tu Idioma Eléctrico es una continuación del que se formó en 2015 para Rock en tu Idioma Sinfónico.

El concierto se transmitirá por la plataforma eticket LIVE, el sábado 5 de septiembre a las 21 horas.