Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de agosto de 2020, p. 7

Los Ángeles. El director Martin Scorsese producirá películas y proyectos de televisión para el servicio de streaming de Apple Inc gracias a un acuerdo de varios años, indicó el martes la compañía, mientras las plataformas de video digital se disputan el talento de Hollywood.

Scorsese, director de Buenos Muchachos, Taxi Driver y otros clásicos cinematográficos, producirá los proyectos a través de su empresa, Sikelia Productions.

El cineasta se une a Oprah Winfrey, Ridley Scott, Alfonso Cuarón, Julia Louis-Dreyfus y otros que alcanzaron acuerdos con el fin de producir programas para Apple Tv+, el servicio en línea por suscripción de cinco dólares mensuales del fabricante del iPhone.

Reanudar proyectos

Apple había anunciado antes que producirá el próximo drama de Scorsese, Killers of the Flower Moon, protagonizado por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. El filme estará disponible en Apple TV+ luego de que Paramount Pictures, una unidad de ViacomCBS Inc, la distribuya en cines.

El rodaje comenzará en febrero de 2021. Las grabaciones iban a empezar en marzo pasado, pero tuvieron que detenerse debido a la pandemia del Covid-19.