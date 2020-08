Hay que meter presión, no soy el único caso, también está Jane Valencia, y carecemos de ingresos. A pesar de la cuarentena por el coronavirus estamos al pie del cañón y nuestros dirigentes no se ven con esa misma disposición , dijo el queretano.

Desde hace tres semanas, el luchador y nueve deportistas más, comenzaron la preparación física general en el gimnasio sin tener aún combates. “No podemos tener contacto y antes de entrar a las instalaciones cumplimos con los protocolos de sanidad, nos toman la temperatura y usamos cubrebocas.

“Nos realizaron pruebas Covid-19 a los atletas, grupos multidisciplinarios y todos salimos negativos. Cada mes realizarán chequeos. Es un gran avance y ya vimos que se puede entrenar.