Carlos Paul

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de agosto de 2020, p. 4

Creadores, artistas y trabajadores de la cultura, entre actores, músicos, bailarines, zanqueros, acróbatas, operadores de audio, acomodadores y taquilleros, que integran la asociación Resistencia Artística Nacional (RAN), se manifestaron la mañana de ayer frente a los palacios de Bellas Artes y Nacional para demandar a las autoridades culturales apoyos económicos que les permitan solventar la crisis en que se encuentran debido a la pandemia de Covid-19.

Con pancartas, máscaras, cabezones, zancos y hasta en patines, vestidos de negro y con cubrebocas, los jóvenes se manifestaron en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez, así como en la plancha del Zócalo capitalino.

Con una gran manta y pancartas en las que se leía La vida nos hizo teatreros, no hay ahorro que aguante una pandemia , La cultura es un derecho de primera necesidad , El arte salva , ¿Cómo sería la pandemia sin cine, sin música? , El artista come, paga renta, mantiene familia y no tiene trabajo , se manifestaron en demanda de trabajo, que se reabran los teatros y de apoyo económico sin restricción de edad, género o condición.

Según explicó la actriz Helena Laureles Higuera, el grupo que se manifestó (a dos meses de haberse integrado) representa a unos mil 500 teatristas sólo en la Ciudad de México, además que aún se están sumando artistas de Quintana Roo, estado de México, Querétaro, Yucatán, Jalisco, Sinaloa, Durango y Veracruz.