Carlos Paul

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de agosto de 2020, p. 4

Las tres sedes del Museo Soumaya, ubicadas en Plaza Carso, Plaza Loreto y Museo Casa Guillermo Tovar y de Teresa, en la colonia Roma, están entre los primeros espacios museísticos que abrieron sus puertas al público ayer, luego de permanecer cerrados durante cinco meses.

Alfonso Miranda Márquez, director del Museo Soumaya, explicó en charla con La Jornada que la prioridad para la reapertura es la seguridad de los trabajadores y de los visitantes en las tres sedes.

Para ello hemos cumplido por arriba de la norma con los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias, con la finalidad de ofrecer la mayor seguridad posible , expresó Miranda.

Con responsabilidad decidimos cerrar las puertas y con responsabilidad decidimos abrirlas, al establecer lineamientos muy puntuales junto con la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos, para tener claridad en cómo abrir las puertas. Desde antes del anuncio de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que los museos pueden iniciar sus actividades presenciales, teníamos ya el protocolo sanitario y estábamos listos para poder abrir y poner en marcha una nueva forma de trabajo sin ponernos en riesgo .

El visitante que llegue a cualquiera de las tres sedes del Museo Soumaya deberá portar cubrebocas, se le tomará la temperatura, se le proporcionará gel sanitario y encontrará señalética que determina la sana distancia, con dos metros de separación entre persona y persona, fuera y dentro de las instalaciones, explicó Miranda.

El visitante va a entrar a una zona segura, con el menor riesgo de contagio. Tenemos un uso en cloro en concentraciones menor a 25 por ciento; agua activada, que pareciera es lo mismo que ocurre en otros espacios, y no es así: esa solución desinfectante y esterilizante, de superoxidación, electroactivada, con Ph neutro, nos lleva a que no sea corrosiva ni tóxica, no irrita. Además, es un alto virucida, bactericida y esporicida .