Fabiola Palapa, Mónica Mateos-Vega y Carlos Paul

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de agosto de 2020, p. 3

Con escasos visitantes y estrictos controles sanitarios, fueron reabiertos este martes en la Ciudad de México los primeros espacios museísticos luego de casi cinco meses de permanecer cerrados todos los recintos culturales de la capital para evitar contagios de Covid-19.

Se trata de las galerías del Antiguo Palacio del Ayuntamiento y las tres sedes del Museo Soumaya, los cuales recibieron al público de 10 a 17 horas sin rebasar 30 por ciento de su capacidad.

El 19 de agosto reabrirán los museos de Arte Moderno y Rufino Tamayo y la Sala de Arte Público Siqueiros. El resto de museos federales, incluidos los del Instituto Nacional de Antropología e Historia, reiniciarán actividades de acuerdo con los semáforos estatales , informó la Secretaría de Cultura federal.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no ha anunciado fecha para que sus centros culturales vuelvan a sus actividades habituales.

El vocero de la Secretaría de Cultura federal, Antonio Martínez, afirmó que en el Palacio de Bellas Artes “se está terminando el montaje de la exposición Modigliani, en ese sentido está muy claro que ya podrá abrir. En otros museos o están cambiando o montando exposiciones”.

Sin embargo, trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) aseguraron que no se ha montado nada en el museo de ese recinto porque, por disposiciones sanitarias, “la base trabajadora está en su casa y eso incluye a estibadores y pintores; además, no podemos ejercer un presupuesto ante el recorte. ¿O están pagando el montaje por fuera?

“Se hizo un micrositio de esa muestra en la página de Internet, pero eso no indica que la exposición esté montada. Además, cuando pidieron a todo el personal del Palacio de Bellas Artes que no asistieran a las oficinas y realizaran trabajo desde casa, se informó que había un caso sospechoso de Covid con uno de los comisarios de la exposición Modigliani, y la obra todavía no salía de las cajas”, detallaron empleados que pidieron omitir su nombre.

La fecha de apertura del resto de los recintos que integran la red de museos del Gobierno de la Ciudad de México (los museos de la Ciudad de México, Nacional de la Revolución, Archivo de la Fotografía y de los Ferrocarrileros, excepto el Panteón San Fernando, que sigue en mantenimiento por los daños del sismo de 2017) será dada a conocer a partir de hoy, informó la Secretaría de Cultura capitalina en un comunicado.

Entre las 10:30 y las 14 horas, el Museo Soumaya de Polanco (Plaza Carso) recibió a 538 visitantes, cuando tiene la capacidad de atender en un solo día a 3 mil personas. Se recibió al público con un tapete desinfectante a la entrada y se checó la temperatura a quienes ingresaban. Todo el personal de servicios y seguridad usó tapabocas y caretas.

La Jornada pudo apreciar que en el piso aún faltan indicadores para guardar la sana distancia. Por momentos, hubo más periodistas que visitantes.

Otros museos que se preparan para reabrir al público los próximos días son el Museo Casa de la Bola, que ofrecerá visitas guiadas a grupos no mayores de cinco personas con previa cita. Los interesados pueden solicitarla en el correo [email protected] y también en las redes sociales del recinto.