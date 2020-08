Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 11 de agosto de 2020, p. 11

De cara al inicio del nuevo ciclo escolar, la situación de las escuelas privadas es muy difícil porque requieren de determinada matrícula para sacar sus costos, sin embargo, la definición de inscripciones y colegiaturas deberá desprenderse de acuerdos entre sus dueños y padres de familia, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Soy de la idea de que ni siquiera intervenga el gobierno, que sea más un acuerdo entre las partes, que no pongamos nosotros reglas .

Confió en que funcione el modelo vía televisoras públicas y privadas. Tenemos que garantizar primero la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares, y no dejar abandonada la educación particular porque ayuda . Se pronunció por un acuerdo entre dueños de los colegios y padres de familia, pues la matrícula de estos planteles ha ido a la baja, no se están inscribiendo como antes y ya tienen un problema de sus costos .

Durante su conferencia, censuró el manejo mediático de la pandemia de Covid-19, “tenemos a toda la chombada, a toda la zopilotada buscando tener elementos para cuestionarnos, porque ni esto los detiene”. Descalificó la cobertura de radio, televisión y prensa escrita que diariamente hablan de que “ya ‘México ocupa el tercer lugar en muertos en el mundo’, ‘ayer perdieron la vida 300 mexicanos más, ayer crecieron los infectados en un número de 5 mil 200 personas’. Muy lamentable”.