De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 11 de agosto de 2020, p. 8

Especialistas en temas económicos y ex titulares de dependencias financieras advirtieron que ante la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 es necesario cambiar la política en la materia. Enfatizaron que los programas sociales del gobierno federal resultan insuficientes ante la magnitud y la extensión del impacto en el empleo y la actividad económica.

Ante una situación extraordinaria, se ha mantenido una política económica y social que fue diseñada para otras circunstancias y prioridades , generando un profundo daño. Esperar una recuperación acelerada de la actividad económica siguiendo con la misma política no parece razonable, aun cuando se terminaran las medidas de confinamiento, lo que aún no ocurre, pues la epidemia se propaga , señalaron los integrantes del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que es coordinado por el académico emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rolando Cordera.

También participan el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas; los ex secretarios de Programación y Presupuesto, Carlos Tello; de la Contraloría, Norma Samaniego; y de Hacienda, David Ibarra; el diplomático Jorge Eduardo Navarrete; los ex subsecretarios de Hacienda, Francisco Suárez Dávila, y de Desarrollo Social, Enrique del Val; el investigador Mario Luis Fuentes Alcalá y 12 expertos más.