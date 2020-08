Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Con las revelaciones que están surgiendo en el proceso contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos, se puede hablar de que en su momento había un “narcoestado” en el país, con un gobierno que estaba “tomado” y al servicio de la delincuencia, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al hablar de los casos de corrupción que se indagan relacionados con Pemex en la administración federal anterior y Odebrecht, así como el proceso contra García Luna, el mandatario detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no investiga a los ex presidentes Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto, ya que la Fiscalía General de la República no lo ha solicitado.

Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el Presidente refrendó su postura de enjuiciar a los ex mandatarios sólo con el aval de la población por medio de una consulta ciudadana, posición que, recordó, ha hecho pública en distintas ocasiones.

No obstante aclaró que si en las investigaciones en curso surgen más implicados, eso ya no me va a corresponder a mí; si en el caso de García Luna o en el caso de Lozoya están implicados los ex presidentes, eso sería un asunto de carácter estrictamente judicial .

¿Qué tanto son responsables los ex presidentes?, Pues eso va a salir de las investigaciones , expuso López Obrador.