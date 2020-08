Es muy posible que gracias a esas formas la ciudad no viva una crisis mayor a la que se tiene, pero el peligro continúa y hay más infectados y muertos, y las imposiciones se han relajado y no hay explicaciones fáciles a lo que se supone es la gran contradicción.

sí, de golpe, uno no alcanza a comprender por qué cuando el número de infectados y muertos por la pandemia no se sumaban por decenas de miles se nos pidió quedarnos en casa, y ahora que los números aterran se da paso a una anormalidad que empezó por atiborrar calles y poco a poco se manifiesta con grupos cada vez más grandes de personas en otras actividades supuestamente peligrosas.

No obstante, como ya hemos dicho aquí, desmontar el aparato de mercado que durante más de tres décadas rigió la vida cotidiana es tarea de titanes. Más de la mitad de la población que tiene una ocupación realiza labores que no la hacen poseedora de las garantías que determina la ley y se le llama informal.

Ellos son, de muchas maneras, la parte más importante para la distribución y venta de una cantidad inimaginable de bienes, su concurso en la economía es ineludible, viven de lo que venden día con día. Encerrados no venden, para muchos de ellos la vida está en las calles.

Hoy el gobierno de la ciudad casi está seguro de que no habrá muertos en las calles y que incluso, y muy de poco en poco, los contagios cedan debido a reglas establecidas, pero lo que no puede parar, y es otra gran falla de la iniciativa privada que no crea empleos, es la actividad de aquellos que si no arriesgan, mueren.

De pasadita

Todo un tema ese de la prohibición de la venta de comida chatarra a los niños. Los datos que sobre la salud de los pequeños mexicanos se han dado en un sinnúmero de ocasiones han hallado oídos sordos tanto en los comerciantes como en las autoridades.

Esos tiempos parecen haber llegado a su fin. Las grandes marcas productoras de comida chatarra deberán migrar a nuevas ofertas de venta. Seguramente se les dará un tiempo para reconvertirse, pero si a ellos no les importa el futuro de los que hoy son niños, tiene que ser el Estado el que no ponga dentro de un paquete de papas el mañana del país.

[email protected]

[email protected]