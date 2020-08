Máscaras vs virus

Las grandes figuras de la época de oro de la lucha libre, El Santo y Blue Demon, nunca pensaron que hubieran perdido sus máscaras contra un enemigo invisible y devastador: un virus llamado Covid-19. La lucha libre mexicana aún no ha podido reiniciar funciones y pocos creen que vuelva –al menos con público– en lo que resta del año, situación que ha golpeado las finanzas de los gladiadores, según integrantes de las asociaciones que los arropan. Pensamos que esto iba a durar tres o cuatro semanas y ya llevamos casi cuatro meses , se lamentó Octagón, uno de los luchadores más representativos, vestido con su tradicional quimono negro y máscara con motivos asiáticos.

Las empresas que dominan el negocio en México –el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y Lucha Libre AAA Worldwide– dijeron que han mantenido los pagos a sus profesionales a pesar de no recibir ingresos.

Ombudsman Social

Asunto: diferimientos

Se acabó el tiempo que dieron los bancos para pagar y no entendí bien su esquema; cada mes pagaba 4 mil pesos y en abril, mayo, junio y julio no me llegó estado de cuenta y congelaron la tarjeta. Cuál fue mi sorpresa que al revisarlo para volver a pagar me llegó de 20 mil pesos. Juntaron los cuatro meses más intereses de cada uno y difícilmente podré pagar, y si añado que en mi trabajo me rebajaron casi la mitad de mi salario, por apoyo a la empresa, pues menos podré.

Antonio Martínez /Cdmx (verificado por teléfono)

R: En eso consistió el apoyo de algunos bancos a sus clientes. Ahora viene la persecución por los despachos jurídicos.

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com