Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 11 de agosto de 2020, p. 6

Para la compositora Lucía Álvarez, el Ariel de Oro será el séptimo galardón que recibe de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc), pero en esta ocasión le fue conferido por la excelencia de sus aportaciones a la industria fílmica.

Álvarez ha creado la música de películas como El imperio de la fortuna (1987), Principio y fin (1993), La reina de la noche (1994), El callejón de los milagros (1995), Cuentos de hadas para dormir cocodrilos (2002), Mezcal (2006) y El atentado (2010); además, ha compuesto para alrededor de 35 obras de teatro.

Será en la edición 62 de la ceremonia de entrega de los premios Ariel, la cual será transmitida en formato virtual el próximo 20 de septiembre, donde la compositora y pianista recibirá la estatuilla que reconoce y valora el trabajo de una vida.

Estoy emocionada y muy contenta, porque son los especialistas en cine que integran la Amacc quienes otorgan el premio; esto no es cualquier cosa y tampoco al azar , expresó la compositora en entrevista con este diario.

Lucía Álvarez nunca dudó de su vocación, la cual sería su forma de vida y pasión: La música es todo para mí, la amo. Empecé desde que tenía cuatro o cinco años, y no la he dejado nunca, ni un solo día; de ella vivo, es mi gran amante y tan bueno es, que hasta me mantiene, y muy bien .

Incluso, mi labor como maestra en la Facultad de Música, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la disfruto muchísimo; me encanta trabajar con los muchachos, constatar sus deseos de aprender, las ideas que tienen, además de su frescura; he tenido alumnos muy brillantes que andan por ahí dando lata .

Recordando a Arturo Ripstein

Entre las anécdotas que Álvarez rememora de su prolífica trayectoria, contó cuando conoció al director Arturo Ripstein y cómo fue que empezó a trabajar con él. Es una historia muy larga , precisó.

Luego de haberse conocido pasó un tiempo y fue el cineasta quien la buscó y citó en su casa. “Iba muy nerviosa; subí a su departamento y me dijo: ‘eres la mejor, la mejor para la música de cine’. Le respondí: ‘señor, no sé si sea la mejor, pero me gusta mucho hacerlo’. ‘Ah, pues si no eres la mejor –contestó–, no me importa’, y me cerró la puerta en la nariz.