▲ Empleados, jubilados y ex jugadores se presentaron para mostrar su apoyo a Guillermo Álvarez. Foto Pablo Ramos

“Un juez no debe dar –mediante una argucia legal– el control de la Cooperativa y de las instalaciones a los disidentes, que no son más de 30 personas encabezadas por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez”, agregó Hernández, quien cuestionó: ¿Cómo pueden ganar el juicio dos personas si la cooperativa es de 700 ; además, “el juicio de ellos es personal en contra de la figura del director general (Billy Álvarez)?”

En demanda de restablecer la democracia hacia el interior de la Cooperativa Cruz Azul y de que les devuelvan las instalaciones ubicadas en avenida Periférico, empleados de las plantas de la empresa cementera, así como jubilados y ex futbolistas, se manifestaron ayer por la mañana afuera de Palacio Nacional.

Hay más especulación que otra cosa, ¡vaya!, que tenía documentos que se iban a triturar, ¡pues todas las empresas tienen documentos que se trituran!, pero se habló como si fuera algo fuera de la legalidad y no es así .

Dijo no saber si el dinero (se habla de unos 500 mil pesos) fue incautado, pero forma parte de la institución para gastos diversos. Estamos hablando de una de las compañías más importantes de México; en ese momento, ¿a quién se le podía pedir referencia sobre la procedencia de los recursos si no estaba el personal del área financiera ni de tesorería? Después ya no los dejaron entrar .

Hernández remarcó que las protestas continuarán y serán siempre pacíficas, pero cuestionó la forma en que se tomaron las instalaciones de avenida Periférico. “¿Por qué electrificar las bardas, por qué poner vallas de acero para que no se vea el interior? Si lo que se les autorizó es un ingreso administrativo, no una toma con personal de seguridad armado, lo cual está prohibido”, por lo que, informó, interpusieron una demanda contra ese hecho.

Finalmente, aseguró que las plantas cementeras siguen trabajando a pesar de que los disidentes apagaron los sistemas centralizados de funcionamiento y coordinación en un atentado contra la productividad; no obstante, la gente se ha organizado para laborar de forma manual .