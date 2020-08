Mónica Mateos-Vega

Las mujeres indígenas que se dedican al periodismo rompen con los estereotipos impuestos por el sistema patriarcal y colonialista al ejercer su oficio con respeto y honestidad, opinaron las participantes en el foro virtual Prácticas sanas del periodismo en un país pluricultural.

En la sesión del domingo, la lingüista y activista ayuuk (mixe) Yásnaya Aguilar, dirigió la charla que sostuvieron las reporteras binnizá (zapotecas) Diana Manzo, corresponsal de La Jornada en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y Roselia Chaca, corresponsal de El Universal, en ese mismo estado, así como Sasil Sánchez Chan, editora de K’iintsil de La Jornada Maya, quienes hablaron de sus vivencias y puntos de vista respecto de su profesión.

Cuando escribo sobre alguna comunidad indígena lo hago con miedo, porque es mi aliado y me obliga a analizar, a pensar antes de escribir, a no cometer errores, pues las equivocaciones de un periodista repercuten en el lector, que reproduce la mala información dijo Chaca al detallar que la desinformación incluso puede propiciar una masacre en alguna comunidad o confrontaciones entre etnias.

Más allá del folclor