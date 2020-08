Sharon Richardson durante años trabajó en la cocina de la prisión, donde pagaba su deuda con la sociedad. Al salir, lo único que sabía era hacer de comer y su única opción era continuar haciéndolo. Decidió iniciar un negocio de entrega de alimentos en Nueva York. Con el tiempo y algunos ahorros puso un pequeño restaurante y dio trabajo a otras ex convictas. La idea, dice, es contratarlas y evitar que sean estigmatizadas o juzgadas por haber estado en la cárcel. No les pregunto nada sobre su pasado, la única condición es que sean cumplidas y cuidadosas en su trabajo . Agrega: quienes hemos estado en la cárcel lo único que buscamos es ser aceptadas nuevamente en la sociedad .

Quan Huynh trabajó en la limpieza del hospital de la prisión, donde aprendió los secretos del oficio, uno de ellos, limpiar y evitar contaminarse con los instrumentos y equipo del nosocomio. Al salir de la cárcel formó una compañía de limpieza y cuando por fin logró un buen contrato en un edificio de oficinas en Anaheim, California, invitó a trabajar a varios ex convictos. Con el tiempo, su eficiencia le permitió conseguir otros contratos con estudios de cine y restaurantes. Sus trabajadores son también ex presidiarios y se expresa de ellos en términos encomiables: son cuidadosos, eficientes y leales a la compañía; la mayoría busca una segunda oportunidad y por eso es necesario apoyarlos , concluye.

Andrew Glazier aprovechó el programa de emprendedores de negocios establecido por el gobierno federal. “Es una buena forma para evitar que, obligados por la necesidad de sobrevivir, los ex convictos cometan algún delito y sean encarcelados nuevamente, en un círculo vicioso difícil de romper. Lo que no tiene mucho sentido es que, al solicitar apoyo financiero, el programa lo niegue por nuestra calidad de ex convictos, no obstante que cumplimos con la ley como cualquier otro negocio.

La American Civil Liberty Union logró que en las solicitudes de financiamiento se excluyeran preguntas sobre el pasado de los solicitantes, beneficiando así a quienes tratan de superar el pasado e iniciar o mantener a flote un negocio . Las cuatro historias tienen un común denominador: la voluntad de los ex convictos que aún quieren ser útiles a la sociedad y ayudar a otros como ellos.

Desafortunadamente, no es fácil encontrar historias similares ente ex presidiarios que de antemano están vetados para recibir esa oportunidad: los indocumentados. Desde el momento en que fueron convictos e ingresaron a prisión saben que una vez concluida su condena serán enviados directamente a sus países de origen en los que, con independencia de las destrezas adquiridas, no existen programas similares de ayuda, por lo que su futuro será aún más precario.