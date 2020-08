Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Lunes 10 de agosto de 2020, p. 13

Si la pandemia de Covid-19 no cede en México es porque, como sociedad, no queremos que ocurra, pues aún no hemos entendido que los muertos son nuestros muertos , señaló la Arquidiócesis de México que encabeza el cardenal Carlos Aguiar Retes.