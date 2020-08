El presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que el Comité Ejecutivo Nacional del partido presentará una iniciativa para que se constituya una comisión de la verdad por decreto legislativo que analice el caso de corrupción en Pemex y Odebrecht en la administración federal anterior, así como la detención del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.

A nosotros no nos va a importar si el ex presidente (Enrique) Peña, si el ex presidente (Felipe) Calderón estuvieron involucrados en los sobornos y en el desvío. No nos importa quién esté involucrado, sino que la decisión es ir a fondo , indicó Ramírez Cuéllar, a la vez que se pronunció por investigar también a gobernadores en activo presuntamente vinculados con dichos casos.