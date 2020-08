Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada

Lunes 10 de agosto de 2020, p. 4

Desde hoy ya se le llama la generación del confinamiento , aunque también podría ubicársele como la de los sueños rotos .

Reflejados en las estadísticas en los más bajos índices de ocupación, peores salarios y menores prestaciones, quienes cursan o recién han terminado una carrera universitaria atraviesan la pandemia del Covid-19 en una suerte de limbo laboral, sin vida social y dependientes de la manutención familiar, y donde ellos por cierto constituían una expectativa para su clan.

Alfredo García Pérez llegó desde Poza Rica a estudiar ingeniería mecánica y eléctrica en la FES-Cuautitlán de la UNAM. En enero de 2019 concluyó sus créditos y recibió una oferta de trabajo en una empresa del sureste que se haría efectiva cuando se titulara.

Me esforcé mucho y me quedé sin nada

“Me ofrecieron un sueldo relativamente favorable, pero con esta situación todo se vino abajo. A ellos les quitaron los contratos y mis trámites de titulación están detenidos.

“Estoy muy desanimado. ¿Ahora qué hago? Le eché muchas ganas a la carrera, terminé con 9.1 de promedio, me esforcé. Por esa oferta dejé muchas cosas, como una relación sentimental que me pedía verla como prioridad. Pero el trabajo era lo primero. Y ve, me quedé sin nada.

“En abril terminé la tesis, pero por la cuarentena ya no alcancé a presentar el examen profesional. Tenía confianza en una pronta reapertura de los trámites administrativos y pagué la renta de mi cuarto hasta julio. No he podido avanzar.

“Para colmo, cuando regresé a Veracruz ¡me dio Covid-19! Contagié a mi mamá y aquello se volvió pura gastadera, porque además en Ciudad de Carmen sí falleció una tía. Y yo, sin trabajo. Entré en un episodio depresivo. Ahora estoy en la Ciudad de México para vender mis cosas. Me han ofrecido una opción como becario de 3 mil 800 pesos al mes… eso no me alcanzaría aquí ni para mis gastos. Me tendré que quitar la pena y el orgullo y regresar a mi casa, con mi mamá, a trabajar en lo que sea...”