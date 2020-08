El calderonismo no pudo concretar esos peculiares negocios de ayuda para rescatar dos astilleros gallegos, Hijos de J. Barreras y Navantía, pero sí lo hizo el agradecido peñismo (Calderón había dado paso a Peña para que llegara a Los Pinos y no Josefina Vázquez Mota, la panista indeseada por el vengativo Felipe, que no le perdonó que hubiera desplazado a Ernesto Cordero). En noviembre de 2013, Emilio Lozoya, como director de Pemex, propuso al consejo de administración de PMI Internacional la compra de 51 por ciento de las acciones de la empresa naviera Hijos de J. Barreras, en condiciones desventajosas (como en el caso de Agronitrogenados), pues estaba a punto de la quiebra. Además, encargó a esa misma firma la construcción de dos floteles (hoteles flotantes), con costo de 145 millones de euros, los cuales luego no se pudieron revender por la enorme disparidad entre el costo oficial y el valor real de mercado.

Santiago Nieto Castillo, director de la hacendaria Unidad de Inteligencia Financiera, ha hablado de pérdidas por unos 50 millones de euros. Finalmente, el mes pasado, Pemex se deshizo de sus acciones, recuperando la inversión inicial pero arrastrando una enorme pérdida acumulada.

Y, mientras la Fiscalía General de la República pone en entredicho la designación que en su momento hizo Claudia Sheinbaum de Jesús Orta como jefe de la policía de la Ciudad de México, ahora acusado de desvío de recursos y adquisiciones a sobreprecio cuando fue funcionario de la Policía Federal durante el peñismo, ¡hasta mañana!

