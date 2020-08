V

an dos pronósticos de los analistas que fallan. El primero fue que se desplomarían las remesas de los migrantes a México, resultó que no ha sido así, al contrario, han venido aumentando a pesar del desempleo en Estados Unidos. El otro pronóstico fue que se caerían los ingresos tributarios del gobierno mexicano, pues con el confinamiento se detuvo todo, incluso el tránsito de vehículos. De acuerdo con el informe que rindió el SAT, los ingresos del primer semestre del año aumentaron en relación con el mismo de 2019. Hubo un incremento de 54 mil 700 millones de pesos. Sin embargo, habrá que conceder que no se alcanzó, por una pequeña diferencia, la meta del presupuesto de ingresos aprobado por el Congreso. Éste autorizó una recaudación de un billón 647 mil millones de pesos, pero la efectiva fue de un billón 602 mil millones. Si se agrega el IEPS de gasolinas, la recaudación sube a un billón 748 mil millones.

Pagan casi un billón

Hay dos puntos destacables en el reporte de Raquel Buenrostro, la jefa del SAT: 1) La aportación del segmento de grandes contribuyentes ascendió a 903 mil millones de pesos (es decir, casi un billón), lo que representó 51.6 por ciento de los ingresos tributarios totales (un importante porcentaje es de IVA que retuvieron y ahora sí entregaron); 2) En el renglón de devolución de impuestos, un tema siempre conflictivo, el SAT informa que devolvió 12.8 por ciento más en términos reales que el primer semestre de 2019, lo que equivaldría a 44 mil millones de pesos. En este renglón todavía podría mejorar en cuanto a rapidez y oportunidad.

No pagaron la renta

Una encuesta de la Oficina del Censo de Estados Unidos revela la amplitud de la incertidumbre financiera que ahora plaga a los ciudadanos. Los inquilinos se adentran en territorio desconocido, con el vencimiento de la moratoria federal sobre los desalojos, que expiró el 31 de julio, y el final del programa del subsidio de 600 dólares por semana, adicional al seguro por desempleo. Se estima que 27 por ciento no cumplieron con el pago del alquiler o la hipoteca de julio, según la encuesta realizada semanalmente durante los pasados tres meses. Entre los inquilinos, poco más de un tercio (34 por ciento) dijo durante los últimos días de julio que tenía poca o ninguna confianza en que pudieran hacer el pago del alquiler de agosto, una cruda revelación de la devastación económica en curso para los hogares víctimas de la pandemia de coronavirus. La encuesta registra la incertidumbre más profunda principalmente en todo el sur de Estados Unidos, densamente poblada por mexicanos. En algunos estados, más de un tercio de los inquilinos y propietarios dijeron que no cumplieron con su último pago de alquiler o hipoteca y tendrían dificultades para cumplir con sus obligaciones de agosto.