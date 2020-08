De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 10 de agosto de 2020, p. a10

Ya no me siento como una mentirosa , afirma Bella Thorne, la chica Disney que se volvió magnate de la cannabis, actriz erótica, cantante y estrella de cine.

Mentir es una de las cosas con las que no puedo. No lo haré, no tengo tiempo para eso. Sentía como que toda mi vida estaba mintiendo, porque la gente no podía entenderme. No comprendían por qué tomo las decisiones que tomo, o por qué digo las cosas que digo. Siempre necesitaban una explicación y yo no sabía cómo darla, además de empezar por el principio.

Thorne inició desde muy joven. A las seis semanas de edad trabajaba ya en comerciales de televisión. Cuando tenía nueve años perdió a su padre en un accidente de moto, dejándola como el único sustento de su familia. Cuando cumplió 13 fue seleccionada para protagonizar la sitcom de Disney A todo ritmo (Shake it Up), gracias a que pudo ganar lo suficiente logró evitar que su madre y hermanos terminaran sin hogar.

En pantalla, era brillante, controlada y, supuestamente, casi despedida por haber usado un bikini en la playa. Durante esa etapa sería empujada a malas películas para niños y comedias medianas, mientras escondía su trauma personal y su insatisfacción creativa. Eso cambió en 2017 cuando reveló que sufrió abuso sexual desde los seis hasta los 14 años.

Tiene 22 años, pero habla con la claridad de quien ha experimentado mucho. No puedo no ser abiertamente pansexual, o toda la mierda jodida de la que hablo. No puedo ser como muchas celebridades y esconder toda mi mierda mental, la depresión, la ansiedad, los desórdenes alimenticios. No voy a esconder todo eso donde nadie pueda encontrarlo , señaló a The Independent.

En 12 meses, Thorne publicó un libro de poesía visual, fue criticada por Whoopi Goldberg cuando sus fotos desnuda se filtraron, lanzó una línea de productos canábicos, grabó el éxito de trap Bitch I’m Bella Thorne y dirigió una cinta explícita para una página de pornografía. Ahora protagoniza Infamous.

Considera a su trabajo parte de un todo