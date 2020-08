En entrevista, comentó que en Tamaulipas, productor de algodón que colinda con Texas, principal productor del país vecino, “vemos cómo siembran ellos y nosotros no por ideología, porque a final de cuentas el algodón que se cultiva en el mundo es genéticamente modificado.

La Secretaría de Medio Ambiente no está autorizando semillas nuevas y nos estamos quedando obsoletos, con semillas que tienen muchos años en el mercado. Lo que va a suceder es que ya no vamos a tenerlas, porque las empresas que las producen no las crean para México.

Informó que el algodón lo siembran 5 mil 500 personas y ocupa en el campo e industria despepitadora unos 6 millones de jornales (salario o sueldo) al año. Luego va a la industria textil, donde genera 1 millón 200 mil jornales al año.

Actualmente se desplomó la siembra. En 2018 se sembraron 221 mil 731 hectáreas y se produjeron 1 millón 566 mil pacas, con un valor de 12 mil 174 millones de pesos. Este 2020 se sembraron 146 mil 278 hectáreas y se esperan 1 millón 32 mil pacas, con un ingreso de 8 mil 800 millones de pesos.