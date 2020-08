L

a pandemia sigue determinando las condiciones sanitarias y económicas. A pesar de que en algunos países se atemperaron los contagios, los rebrotes ocurren, se tensan de nuevo los servicios de salud y se mantiene restringida la apertura de las actividades económicas. No hay, en ese terreno, una recuperación efectiva a la vista.

La pugna entre lo que dicen y hacen los políticos y lo que advierten los expertos médicos y epidemiólogos es muy fuerte. El caso de Estados Unidos es especialmente notorio, vergonzoso.

Aquí, todo se ha concentrado de modo político y no es necesariamente lo más eficaz o prudente. Me parece que ese asunto es relevante y no hace más que agravar la situación. La cifra oficial de muertes por el coronavirus en México ronda 52 mil, pero hay diversos estudios y estimaciones que la sitúan en un orden que puede ser casi tres veces mayor.

Ciertamente, es complicado en todas partes llevar una cuenta precisa de las muertes y de los infectados por el virus: las pruebas son restringidas y muchos mueren sin llegar a los hospitales o sin ser propiamente señalada la causa del fallecimiento. En algunas partes se hacen correcciones a las estrategias, se reacciona con medidas de prevención, algunas tan simples como usar tapabocas. Acá, no.

En materia económica se ha señalado con acierto que la naturaleza de la crisis derivada de la pandemia y que se caracteriza por afectar tanto la demanda como la oferta no admite de políticas fiscales convencionales asociadas con el gasto, sea directo del gobierno o estimulando el privado.

Los recursos públicos que pueden sostener cuando menos un piso de resistencia son los que se asignan directamente a la gente que perdió su fuente de ingresos y a las empresas pequeñas y medianas más vulnerables; muchas de ellas han cerrado ya de modo permanente.

El gobierno sostiene que ha destinado fondos para entregar a la gente y a un conjunto de empresas. No se sabe con claridad quiénes son los beneficiarios, los fondos que se han repartido, la eficacia en su distribución, la suficiencia y el impacto que han generado. Tal como están las cosas, esas medidas habrán de mantenerse pues, aunque se abrieron en parte y a tropezones las actividades productivas, las necesidades no se satisfacen y eso no se conseguirá por mucho tiempo más.

Cuando el nivel del gasto cae de manera significativa, sea por la pérdida de ingresos de las familias o bien por la austeridad del gobierno público (en términos de la cantidad gastada y, también, de su asignación, su eficiencia e impacto en el mercado), existe un efecto multiplicador que afecta adversamente el gasto total, reduce los ingresos y provoca nuevos recortes del gasto.