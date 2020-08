C

omo podía esperarse, la pandemia nos ha llevado a mil y un juicios sobre la gestión de la salud y de la economía realizada por el gobierno. Sin una actividad parlamentaria digna de tal nombre y ante el panorama de unos partidos empeñados en vivir su pobreza normal, en el inicio todo recayó en las decisiones presidenciales para, un tanto a trompicones, dejar algún espacio a las iniciativas y modos de entender de los gobernadores.

El saldo para la democracia no es positivo. Más allá del enorme esfuerzo desplegado por los servidores de la salud pública, sobresale un federalismo desarticulado y un Congreso sometido. Allí, las mejores intenciones presidenciales se estrellan contra unas relaciones políticas utilitaristas y miopes. Podrá haber o no brotes de una recuperación voluntariosa, pero las capacidades de Estado con que cuenta la nación para plantearse una indispensable reconstrucción productiva y social están entrampadas.

No se puede emitir una evaluación de todo esto sin aludir a las presencias estructurales y la ausencia de recursos elementales para la acción pública efectiva. Cualquier juicio que soslaya estos factores será parcial, no necesariamente malintencionado, como insisten los epígonos del Presidente y la 4T. Tampoco tendremos un cuadro analítico útil si no sometemos a la crítica lo hecho y dicho por el Jefe del Estado en materia de salud y economía. Sus palabras delinean territorios y afectan al conjunto nacional.

Es cierto que hacer comparaciones puede ser útil pero cuando se abusa del recurso lleva a equívocos muy nocivos. Decir, por ejemplo, que nuestra situación económica es similar a la europea porque en ambas latitudes el PIB descenderá este año en torno a 8 por ciento es cierto, pero soslaya que en aquella geografía el desempleo que resulta del (mal)desempeño económico goza de aseguramiento y tiene lugar en un contexto institucional de protección social universal o casi.

Allá, el impacto social de la caída económica puede ser desolador y empañar las expectativas de los trabajadores desempleados, sobre todo los jóvenes, pero no los arroja a la intemperie. Aquí, por el contrario, todo puede volverse desamparo y, en el mejor de los casos, repercutir sobre los ingresos conseguidos con la suma del trabajo de todos los integranrtes del grupo familiar.

Las segundas y terceras derivadas de estos fenómenos azotan el ánimo familiar y comunitario; pueden agudizar las presiones a la emigración o dar lugar a conductas anómicas o de plano delictivas. En nuestro medio no hay mediación alguna para este primer trauma de la vida social en la recesión, porque no hay los pertrechos necesarios para ofrecer a los que sufren el desempleo opciones de formación y capacitación para prepararse para la recuperación.