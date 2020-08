Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 9 de agosto de 2020, p. 17

La sequía ocurrida el año pasado, catalogada como una de las más severas de los últimos 40 años , afectó la producción de frijol en los estados del centro y norte del país y se perdió la posibilidad de producir semilla para el siguiente ciclo de siembra, por lo cual, el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), sectorizado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), desplegó el programa de préstamo de frijol Kilo por Kilo.

Con dicho esquema salvamos cerca de 300 mil hectáreas de ese cultivo, lo que representa 30 por ciento del total, señaló Ignacio Ovalle Fernández, director general de Segalmex.

Con esa acción, sostuvo, se rescató a productores de pequeña escala, fue un programa muy exitoso y que abonó a la seguridad alimentaria del país. México no va a tener problema de frijol (este año). De hecho el año pasado tampoco, porque alcanzamos a acopiar, pero sí bajaron las existencias, y la gente no tenía otra vez manera de sembrar y comprar semilla. Fue una solu-ción perfecta .

Aparentemente, este año no se va a enfrentar sequía, al menos no en los niveles del año pasado . Tras recordar que Segalmex está concentrada exclusivamente en los precios de garantía de frijol, maíz, trigo panificable y arroz, comentó que en esos dos últimos productos no hubo este problema .