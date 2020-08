Jorge A. Pérez Alfonso

Domingo 9 de agosto de 2020, p. 14

Oaxaca, Oax., El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos –que encabeza Nadin Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, quien con Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron víctimas de desaparición forzada el 25 de mayo de 2007–, cuestionó que entre las órdenes de aprehensión emitidas en contra de mandos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, no se hayan incluido a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Publica y del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Reyes Maldonado señaló a La Jornada: Retirar nuestra exigencia de que en la desaparición forzada de nuestros familiares no sólo participaron mandos locales, y se tiene que llegar al enjuiciamiento y castigo de todos los involucrados, tanto autores materiales como intelectuales y toda la cadena de mando que ordenó y ejecutó la desaparición forzada .

En este sentido refirió que no sólo fue Evencio Nicolás M. R., ex procurador del estado, ni Daniel C., ex director de la Policía Ministerial, sino que hubo otros mandos involucrados en el operativo efectuado la noche del 25 de mayo en la calzada Madero, pues en ese día también hubo participación de policías y militares, mismos que fueron partícipes de la desaparición.