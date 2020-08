Eso te llega a afectar, pero es aceptar la situación: podemos hacer hasta donde podemos y seguir adelante lo que mejor que se pueda. Sentirse demasiado afectados no es práctico y no es sano; puedes sentir un poco de tristeza o dolor, pero debes seguir, para ayudar a los que sí pueden salir adelante , dice Campos, a quien la práctica de la meditación la ha ayudado a manejar el estrés diario de esta profesión.

Otro aspecto que no debe perder de vista el personal sanitario, afirma, es aceptar la idea que no todos sus pacientes pueden evolucionar favorablemente y quizá algunos mueran, por más que ellos se esfuercen en ayudarlos.

Pese a ello, no deja de haber momentos en los que es muy cansado física y emocionalmente, porque no ves el fin. Eso es lo que te desmotiva o bajonea de repente, pero nosotros ya nos hicimos a la idea de que así vamos a estar mientras la pandemia no termine.

Para evitar una posible situación de rebase emocional, tenemos una línea de apoyo y se han dado redes de ayuda intrahospitalarias para el personal que está sometido a estrés constante. Formamos grupos de apoyo entre los compañeros para compartir nuestras experiencias y, si alguien sufre algún ataque de ansiedad o algún trastorno, poderlo canalizar con algún especialista .

El necesario el proceso de desconectarse del trabajo aunque sea por un momento puede llegar a ser complicado en muchos casos, porque la mayoría de los médicos en nuestro país tienen dos trabajos, uno institucional y otro privado, y a veces los dos son en hospitales Covid. Estamos permanentemente bajo estrés , lamenta Antonio Gutiérrez Ramírez, encargado del servicio de gineco-obstetricia del hospital.

Sin embargo, dice, es vital que de una forma u otra los médicos que luchan contra el Covid-19 encuentren algún espacio donde puedan olvidarse un momento de la pandemia.

En mi caso me gusta ir a correr o agarrar la bici. A lo mejor alguien toca el piano o la guitarra y se aísla un poquito, porque estar sumergido en esto todos los días, al final nos afectaría en la sicosis colectiva que hay y estaríamos en serios problemas. Perdemos funcionalidad y objetividad, y así difícilmente se puede ayudar a los demás.

En una situación tan compleja, un factor que no ayuda es que una parte considerable de la gente no esté dispuesta a seguir las medidas básicas de prevención que ayudarían a evitar más contagios, lamenta.