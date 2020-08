B

oicotear es impedir o entorpecer el ejercicio normal de una actividad comercial, profesional o social, generalmente como medida de presión para conseguir u obligar a algo. Si bien aficionados y públicos no suelen pronunciarse con oportunidad con respecto a la oferta de espectáculo que ofrecen los dueños del negocio taurino, la sobrevalorada era del consumidor , que otorga a éste un poder de decisión exagerado, en el caso de la fiesta de los toros se ha traducido en una creciente ausencia de asistentes a las plazas, en un rechazo implícito a las antojadizas y ventajosas combinaciones de figurines y reses bobas o de toreros marginados y toros exigentes.

La fiesta de toros es de emociones, no de diversiones, principio inalterable que en México los financiadores del espectáculo hace décadas se niegan a aceptar. Y como sus utilidades no provienen de la asistencia de la gente a las plazas, los tiene sin cuidado respetar ese principio. Entonces, los jilgueritos del sistema, mentirosos pero diligentes, se apresuran a responsabilizar de esta situación a los antitaurinos, convirtiéndolos en culpables de la ausencia de pasión en los ruedos. Pobre fiesta, pero con esta lógica cínica de que los culpables son los otros, no llegará lejos.

Así, los representantes de las asociaciones de ganaderos, matadores, subalternos, empresarios y, de pilón, la complaciente defensora de este ineficaz taurineo denominada Tauromaquia Mexicana, acatando indicaciones del monopolio, es decir, de Espectáculos Taurinos de México, SA (ETMSA), la División Taurina de Grupo Bal, de Alberto Baillères, propietaria de las principales plazas del país y concesionaria de la Plaza México hasta principios del año próximo, emitieron la semana pasada dos comunicados que revelan quiénes están a favor de la fiesta y quiénes únicamente pretenden controlarla, así sea con reiterada torpeza.