Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 9 de agosto de 2020, p. 26

Chilpancingo, Gro., El empresario Miguel N, de 30 años, y Nancy Soraya Cruz García de 35, ex regidora del PRD, fueron ejecutados la noche del viernes en Chilpancingo, Guerrero.

Se dio a conocer que existen dos versiones del doble homicidio cometido minutos antes de las 21 horas en la capital.

En una se refiere que alrededor de las 20:30 horas, en el bar The Dogs, ubicado en el bulevar René Juárez Cisneros, frente a las instalaciones del Tecnológico de Chilpancingo, un comando habría ingresado al negocio y asesinado a la pareja.

La segunda versión es que fueron acribillados a balazos dentro de una camioneta, marca Chev-rolet tipo Trax LTZ, color gris, placas del estado de México.

Cruz García fue regidora del sol azteca en materia de seguridad pública durante el gobierno municipal pasado, encabezado por el priísta Marco Antonio Ley-va Mena.

Además, en abril de 2017 fue ejecutado a balazos Demetrio Saldívar Gómez, ex pareja de Nancy Soraya, quien fue ex secretario general del PRD y ex subsecretario de Gobierno durante el periodo de Ángel Aguirre Rivero.

Personal de la Fiscalía encontró varios casquillos percutidos dentro del bar y sobre el bulevar; y alrededor de las 23:30 horas los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Al respecto, empresarios y líderes de organizaciones de Chilpancingo condenaron el crimen.