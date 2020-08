Era ese momento en que pensábamos que íbamos a estar tres semanas encerrados; empecé a ver la respuesta y fue algo que se hizo muy grande. A todos por igual les contesté que sí, y les fui asignando su miniatura y su fecha, y así es como hemos construido todo este proyecto.

Componer las miniaturas también ha significado un ejercicio de disciplina, añade. Hubo días en los que me pasaba dos horas contemplándome para ver qué se me ocurría. Como compositor, he aprendido muchísimo acerca del oficio de componer. Creo firmemente, y lo tuve que comprobar, en esa frase que atribuyen a García Márquez: que las musas existen, pero te tienen que agarrar trabajando o, como decía Picasso, que después de 12 horas de trabajar la musa baja en algún momento .

Fueron muchos días de disciplina. Una de mis máximas para componer es que es 50 por ciento escribir y 50 por ciento borrar; entonces escribía, borraba, escribía y borraba, hasta que fluía la idea .

Beneficios tecnológicos

Otra cosa aprendida es que “como músicos no podemos vivir sin la colaboración, la cual es esencial en este momento. Si hay una comunicación entre el compositor y el intérprete, puedes llegar mucho mejor al público. Además, la tecnología también nos ofrece muchas herramientas sobre las cuales teníamos muchos prejuicios, pero que en realidad nos pueden servir para conectar.

Creo que antes de la cuarentena nos llamábamos por teléfono y hacíamos videollamadas, pero siempre estaban como en un segundo plano; ahora volvemos a tener la necesidad de conectarnos y vernos en vivo. Esas herramientas realmente nos están siendo útiles, les estamos sacando provecho. Por eso me gustó muchísimo poder colaborar a distancia, conectar con la gente, conocernos y escribir la pieza de manera dedicada y directa, pensando en la persona; eso también es importante: escribir música otra vez pensando en quién la va a tocar, dibujar en tu imaginación a alguien que va a hacer realidad esa pieza y pensar en la experiencia de la música misma, eso es lo que también aprendí.

Ahora con 63 de 70 piezas grabadas no descarta abrir de nuevo la convocatoria de nuevo desde su perfil de Facebook.